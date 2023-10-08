МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития пояснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль. Правительство вернет деньги военнослужащим за зарубежные туры

"Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", — сообщили в министерстве.

Там уточнили, если туроператор не отвечает и не выходит на связь, "можно сразу направить претензию в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России".

Ранее в воскресенье Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну. Там уточняли, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий".

Уточнялось, что в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.