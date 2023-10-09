МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Почти все клиенты "Русского Экспресса", которые должны были отправиться в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.

"Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры. Мы все аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат", — сообщили в туроператоре.

Там уточнили, что туристы, находящиеся в Израиле, пока не обращались с просьбой о досрочном прерывании отдыха. "Ни в выходные, ни сегодня обращений от туристов, а их там порядка 30, не поступали. Никто не просит вывезти их раньше положенного срока", — уточнили в компании.

При этом в туроператоре "Интурист" РИА Новости сообщили, что к ним запросов на аннуляцию туров в Израиль пока не поступало.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что с Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел".

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годя является очагом напряженности на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее сообщалось, что, по данным i24 News, число погибших израильтян превысило 700 человек. Как подчеркивал Минздрав Палестины, израильские удары унесли жизни 490 человек, свыше 2,7 тысячи человек пострадали.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.