МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Авиабилеты на прямые рейсы из Тель-Авива в Москву закончились на 9 и 10 октября, следует из данных сервиса по поиску и покупке билетов Aviasales. Россияне начали аннулировать свои туры в Израиль

При этом, по состоянию на 14:25 9 октября, цена билета на прямой рейс 11 октября авиакомпании Red Wings из Тель-Авива в Москву в 12:00 составит от 42 811 тысяч рублей, билет на рейс в 16:20 стоит от 46 014 тысяч рублей. Авиабилет на рейс израильской авиакомпании Al Israel Airlines 11 октября стоит от 103 947 тысяч рублей.

С одной пересадкой 9 октября можно улететь в Москву по цене от 50 073 тысяч рублей, 10 октября минимальная стоимость билета составит 53 427 тысяч рублей. Авиабилет из Тель-Авива в Москву с двумя пересадками 9 октября будет стоить от 97 288 тысяч рублей, 10 октября — от 48 384 тысяч рублей.

По направлению Тель-Авив-Москва прямые рейсы выполняют российские авиакомпании Red Wings и "Азимут". Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.