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Российских туристов не напугали события в Израиле
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Российские туроператоры не фиксируют снижение спроса на туры в Египет, территория которого граничит с Израилем, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Снижения... ПРАЙМ, 10.10.2023
новости, бизнес, экономика, туризм, россия, туристы, египет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют снижение спроса на туры в Египет, территория которого граничит с Израилем, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Снижения спроса на туры в Египет из-за ситуации в Израиле нет. Глубина продаж достигает апреля следующего года. Сейчас активно бронируются заезды на ноябрьские праздники, вторые школьные каникулы в конце ноября и новогодние заезды", — рассказали в "Интуристе".
Не фиксируют снижение спроса в Египет и в туроператоре "Русский Экспресс". "Пока изменений не наблюдаем. Глубина продаж достигает конца февраля 2024 года", — сообщили в пресс-службе компании.
В группе компаний "Слетать.ру" РИА Новости рассказали, что фиксируют лишь небольшое снижение объемов продаж в Египет, но связывают его с сезонностью. "Снижение продаж не превышает 3% от среднего количества бронирований за неделю", — указали в сервисе.
Там добавили, что, согласно данным по сервису, турпоток из РФ в Египет с начала осени вырос примерно на 5-7%. "На данное направление сейчас приходится четверть всех бронирований", — уточнили в компании.