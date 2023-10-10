МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют снижение спроса на туры в Египет, территория которого граничит с Израилем, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве

"Снижения спроса на туры в Египет из-за ситуации в Израиле нет. Глубина продаж достигает апреля следующего года. Сейчас активно бронируются заезды на ноябрьские праздники, вторые школьные каникулы в конце ноября и новогодние заезды", — рассказали в "Интуристе".

Не фиксируют снижение спроса в Египет и в туроператоре "Русский Экспресс". "Пока изменений не наблюдаем. Глубина продаж достигает конца февраля 2024 года", — сообщили в пресс-службе компании.

В группе компаний "Слетать.ру" РИА Новости рассказали, что фиксируют лишь небольшое снижение объемов продаж в Египет, но связывают его с сезонностью. "Снижение продаж не превышает 3% от среднего количества бронирований за неделю", — указали в сервисе.

Там добавили, что, согласно данным по сервису, турпоток из РФ в Египет с начала осени вырос примерно на 5-7%. "На данное направление сейчас приходится четверть всех бронирований", — уточнили в компании.