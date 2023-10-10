МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россия, Китай и Монголия запустят межгосударственный туристический маршрут "Великий чайный путь", география которого повторит торговый путь, созданный в XVIII веке для экспорта чая, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Российских туристов не напугали события в Израиле

"Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", его география повторяет торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, созданный в XVIII веке для экспорта чая", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 субъектов РФ от Забайкальского края до Санкт-Петербурга.

"В рамках маршрута планируется развивать, прежде всего, турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны памятные экспонаты, напоминающие связь с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны на основе лучших методов восстановления, принятых в России, Китае и Монголии, торговые предприятия и рестораны", — рассказали в министерстве.

"Сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта "Великий чайный путь", а также создания благоприятных условий для его реализации. Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями", – процитировали в пресс-службе замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

В ведомстве отметили, что все предложения субъектов РФ проанализируют эксперты Минэкономразвития и на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов.