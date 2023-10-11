МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские паломники массово отказываются от туров в Израиль по соображениям безопасности, предложения по бронированию на ближайшие месяцы не пользуются спросом, хотя есть надежды на восстановление паломничества к Рождеству, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Четверо россиян погибло в Израиле в ходе эскалации конфликта

МАССОВЫЕ ОТМЕНЫ

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки, а туроператорам – приостановить реализацию путевок в эту страну. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг".

"У туроператоров 90% паломников, которые собирались в ближайшее время посетить Святую Землю, сами отказались от поездок. Хотя октябрь в Израиле – пик туристического сезона", — рассказал РИА Новости заместитель начальника Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме иеромонах Дометиан.

Накануне миссия приостановила прием паломнических групп до 20 октября из-за неопределенности обстановки в Израиле. По словам отца Дометиана, в РДМ обращаются паломники со всего мира, а не только выходцы из России, а большинство российских туркомпаний, которые организуют паломничество в Израиль, сотрудничают с миссией.

В четырех крупных российских туркомпаниях корреспонденту РИА Новости не смогли предложить паломнические туры по Святой Земле на октябрь, ближайшее бронирование – в ноябре или позже, с оговоркой про непредсказуемость развития ситуации. По словам менеджеров, люди сейчас просят вывезти их из страны, а те, кто не успел туда доехать, отказываются от купленных путевок.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В другой крупной компании – паломнической службе "Радонеж", которая работает с 1989 года и организует туры в Израиль, – рассказали РИА Новости, до недавнего времени группы верующих от 20 до 50 человек отправлялись на Святую Землю почти каждую неделю.

"Это примерные данные по всем операторам вместе, по паломникам из разных стран от Русской православной церкви. Можно было сказать, что паломничество на Святую Землю вышло на уровень до пандемии — благодаря Церкви, ее представительству в Израиле, а также авиакомпаниям El Al, Red Wings, "Азимут", — сказал гендиректор паломнической службы "Радонеж" Юрий Минулин.

Сейчас же, по его словам, люди воздерживаются от бронирования по соображениям безопасности.

class="marker-quote1""Мы видим прекращение потока паломников. Предложения по поездкам в Израиль есть на Рождество, март, апрель, и в целом желание ехать есть, но пока люди воздерживаются по соображениям безопасности. Хотя святые места и не обстреливают. Иерусалим более-менее спокойно живет, если не считать окраин. Вифлеем периодически закрывают и открывают. Часто закрыты для посещения места близ дуба Мамврийского, потому что Хеврон – территория Палестинской автономии", — рассказал Минулин.

По его словам, еще одна проблема — авиасообщение в Израиль "фактически нерегулярное".

"Авиакомпании периодически отменяют рейсы по соображениям безопасности, но российские авиакомпании ведут себя позитивно: вывозят паломников, которые в сложной ситуации хотят вернуться домой, возвращают средства тем, кто отказался от поездок на фоне этих событий – со штрафами и без – кто как, ведь запрета на перелеты нет", — пояснил гендиректор "Радонежа".

И все же есть уверенность, что паломники скоро снова поедут на Святую землю, добавил Минулин.

"Это направление себя полностью оправдало, оно будет жить и развиваться, но в более спокойной ситуации. Надеюсь, что полное восстановление паломничества произойдет к Рождеству или началу весны, если, конечно, военные действия не превзойдут оптимистические настроения", — заключил собеседник агентства.

НОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В США заговорили о больших проблемах для Израиля

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.

"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.