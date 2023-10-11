МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ключевым приоритетом российской туротрасли является наращивание предложения, необходимо рассмотреть предложение о большей самостоятельности регионов при распределении субсидий турпроектам, заявил глава ведомства Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме. Мишустин отметил рост интереса к развитию сельского туризма

"Недавно мы подвели предварительные итоги летнего сезона. Число туристических поездок за май-август выросло на 16% по сравнению с прошлым летом. Очевидно, что есть большой спрос, неудовлетворенный спрос, и спрос будет расти и дальше… С учетом решения президента о дополнительном финансировании, которое было озвучено на Санкт-Петербургском форуме, мы поддержим 650 проектов на 14,5 тысячи номеров, при этом это далеко не весь спрос, который предъявили регионы", — сообщил Решетников.

"Наш ключевой приоритет — это как раз наращивать предложение", — подчеркнул он.

Также существуют другие приоритеты: номерной фонд, транспортная инфраструктура и новые точки притяжения.

"Номерной фонд увеличиваем за счет программы по созданию модульных гостиниц… Всего на конкурс было подано заявок на создание 26 тысяч номеров. Готовимся к запуску второго этапа программы льготного кредитования по строительству крупных отелей", — добавил министр.

Также, по его словам, идет разработка системных мер по созданию новых круглогодичных точек притяжения: морских и горнолыжных курортов, аквапарков, крупных центров развлечений. Правительство утвердит страны для предоставления доступа к "карте туриста"

При этом Решетников отметил, что у каждого субъекта есть свои туристические "магниты": "Их продолжим развивать за счет нацпроекта. Сейчас для этого действует четыре субсидии. Предлагаем объединить их в одну, тем самым дать субъектам больше самостоятельности, поскольку регионы всегда лучше знают, куда и на что направить деньги, и внутри определенного перечня допустимых направлений… пусть сами определят, что в первую очередь поддерживать".

В конце сентября Решетников рассказал, что номерной фонд России в текущий момент способен принять 73 миллиона человек, при этом для реализации всего туристического потенциала необходимо создать еще порядка 238 тысяч номеров.