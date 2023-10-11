СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Доходы России от туристической отрасли выросли в полтора раза по сравнению с ситуацией четырьмя годами ранее, до всех ограничений из-за пандемии, следует из слов замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

"Мы отмечаем, и отрасль вместе нами видит стабильно хороший показатель развития внутреннего туризма: в полтора раза выросли доходы туристического бизнеса по сравнению с 2019 годом", — сказал Вахруков в ходе пленарной сессии "FTT-2023: Форум туристических территорий".

По мнению чиновника, восстанавливается не только туристический поток, но и что благодаря повышению уровня сервиса и инфраструктуры россияне готовы тратить несколько больше на свой отдых внутри страны.

Он также отметил, что откликаясь на растущий спрос на внутренний туризм компании отрасли начали активнее инвестировать.

"У нас в 2022 году рост инвестиций в туризме составил 36%, — это один из самых высоких показателей в стране. Если посмотреть на показатели этого года, то за полгода мы "выросли" (по инвестициям — ред.) на 23%", — уточнил замминистра.

Также один из важных показателей — за прошлое полугодие ввод в эксплуатацию гостиничных номеров стал на 60% выше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о том, что бизнес активно инвестирует, поддерживает спрос новым предложением, заключил он.