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2023
https://1prime.ru/tourism/20231011/841955667.html
Россия проработает отмену виз с некоторыми странами Ближнего Востока
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Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это перспектива 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах... ПРАЙМ, 11.10.2023
бизнес, новости, туризм, россия, персидский залив, ближний восток, безвизовый режим
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это перспектива 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий" замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
В начале сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.
"Думаю, что перспектива — это следующий год. Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал Вахруков, отвечая на вопрос о том, когда могут быть полностью отменены туристические визы между Россией и Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией.