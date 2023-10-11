СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это перспектива 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий" замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. ЕС призвали установить безвиз и свободную торговлю со Персидским заливом

В начале сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.

"Думаю, что перспектива — это следующий год. Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", — сказал Вахруков, отвечая на вопрос о том, когда могут быть полностью отменены туристические визы между Россией и Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией.