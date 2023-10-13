МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Большинство россиян, из планирующих путешествия на новогодние праздники, отправятся по России, однако есть и желающие отдохнуть в теплых странах — среди этих направлений растет спрос на Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и Турцию, говорится в исследовании сервисов "ЮKassa" и "Суточно.ру" и туроператора Anex, которое есть в распоряжении РИА Новости. Подсчитано, насколько подорожала аренда жилья в России на Новый год

"Около 50% россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам РФ, а 30% поедут в Москву и Санкт-Петербург. Ещё 15% выбирают для новогоднего отдыха тёплые страны. Остальные опрошенные поедут на горнолыжные курорты и в Европу", — сказано в исследовании.

Среди пяти самых популярных зарубежных направлений у россиян на праздники оказались теплые страны. "Среди россиян растёт спрос на бронирование туров в Таиланд, ОАЭ, Египет, на Шри-Ланку и в Турцию. Парами чаще всего едут в ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку, а для отдыха с детьми выбирают Таиланд и Турцию", — говорят аналитики.

Россияне для отдыха в Таиланде, ОАЭ и на Шри-Ланке чаще всего выбирают отели категорий "пять звёзд" или "четыре звезды". Большинство оплачивает проживание с завтраками, двухразовым питанием. В Египет и Турцию россияне в основном едут отдыхать по системе "всё включено".

Продолжительность отдыха за границей на новогодние праздники, отмечают аналитики, зависит от страны. В Юго-Восточную Азию, например, едут в среднем на 12 дней, в Турцию и ОАЭ — на семь дней, в Египет — на девять.