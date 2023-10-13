МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мальдивы и Таиланд стали "семейными" направлениями у россиян — на них самая высокая доля бронирования авиабилетов для детей, в то время как среди стран с наименьшим показателем — Иран, Болгария и Великобритания, рассказали РИА Новости в "Авиасейлс" на основе собственных данных. Россиянам дали совет, как сэкономить заряд батареи смартфона

"Самая большая доля семейных туристов (на бронированиях до конца 2023 года — ред.) пришлась на Мальдивы. Почти 15% бронирований туда через "Авиасейлс" — это авиабилеты для путешественников до 12 лет. Почти такой же показатель у Таиланда — туда забронировано 14% детских авиабилетов. В топ-3 также вошёл Египет с долей в 12%… Без детей россияне летают в Иран, Болгарию, Великобританию, Венгрию и Австрию. Доля бронирований детских билетов по этим направлением наименьшая и не превышает 2%", — говорится в исследовании.

Там отметили, что пассажиры, которые выбрали Сингапур, Шри-Ланку, Турцию, ОАЭ, Кубу, Кипр и Вьетнам для путешествия тоже с определенной вероятностью будут лететь в самолете с детьми. Для них забронирован каждый десятый билет по каждому из этих направлений.

По словам аналитиков, дороже всего россиянам из зарубежных направлений обошлись авиабилеты на Кубу — 109 тысяч рублей на пассажира туда-обратно. На втором месте по стоимости Сингапур — 86 тысяч рублей, а на третьем Вьетнам — 85 тысяч рублей. Дешевле всего лететь на Кипр, в Египет и Турцию.