ХАНОЙ, 15 окт — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев Вьетнама вести совместную работу по развитию туризма с Россией, так как это важно для жителей обоих государств. Раскрыто, какие теплые страны выбирают российские туристы на Новый год

Об этом он сообщил на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ.

Володин напомнил, что до пандемии коронавируса сотни тысяч человек российских туристов ежегодно посещали Вьетнам.

"Пандемия все это прервала, но надеемся, что наши туристы, туристы из Вьетнама будут лучше приезжая узнавать и Вьетнам, и Россию. Это выбор наших граждан, мы должны делать со своей стороны все для того, чтобы у них была такая возможность", — отметил спикер ГД и добавил, что Россия и Вьетнам не просто страны-стратегические партнеры.

По его словам, "это больше, чем просто партнерство — это отношения стратегических друзей".

"И в этой связи нам, конечно, нужно искать новые формы развития отношений, делать со своей стороны все зависящее для того, чтобы развивалось взаимовыгодное сотрудничество, чтобы рос товарооборот между нашими странами, и мы лучше узнавали друг друга", — сказал он.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.