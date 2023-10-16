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https://1prime.ru/tourism/20231016/841991858.html
В АТОР назвали последствия "безвиза" с Таиландом
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Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто едет в эту страну... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, бизнес, туризм, россия, туризм, таиланд, безвизовый режим
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Классический туристический поток в Таиланд из России за счет увеличения безвизового пребывания до 90 дней не изменится, это может быть интересно только тем, кто едет в эту страну на "зимовку", заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил ранее в понедельник премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.
"Турпоток ни насколько не увеличится, потому что туризм — диапазон от недели до трех недель. Все, что больше — "квазитуризм", не имеющий практически никакого отношения к туроператорам", — сказал Мурадян.
Это для тех, кто "зимует", а они обычно приобретают все (перелёт проживание в отеле) сами, пояснил он.
С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Это скорее для "зимовщиков". На нас никак не отразится. У нас туристы летают на 10 ночей, две недели, максимум — на три. Те, кто едет на месяц и 90 дней в Таиланд — это "удаленщики" и "релоканты", — рассказали в пресс-службе компании.