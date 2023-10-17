ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в рамках безвизовых групповых туристических поездок с начала августа составил более 60 тысяч человек, рассказал журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Иностранный турпоток в Россию вырос на 130 процентов

Соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было подписано в 2000 году, уточнил вице-премьер. "В августе этого года после завершения процедуры обмена списками туроператоров и органов координации состоялся официальный запуск соглашения. С момента запуска данного соглашения (1 августа) взаимный турпоток между странами составил более 60 тысяч человек", — заявил Чернышенко.

"Вместе с восстановлением турпотока увеличился и валовый взаимный объем реализации (оборот) по турпоездкам, который оценочно за шесть месяцев 2023 года составил около 300 миллионов долларов, и по итогам года может достигнуть 700 миллионов, что больше суммарных объемов экспорта российских туристических услуг в 2020 и 2021 годах", — отметил вице-премьер.