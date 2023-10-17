ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. У России нет планов по возвращению к программе туристического кешбэка за поездки по стране, возможно обсуждение адресного применения такой меры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

Ранее весной Минэкономразвития заявляло, что в туристическом кешбэке нет необходимости на фоне роста спроса на путевки по России.

Замглавы правительства, отвечая на вопрос о повторном запуске программы, подчеркнул, что пока таких планов нет. По его словам, это была социальная мера поддержки отрасли.

Чернышенко отметил, что как разовая и социальная мера кешбэк "отлично сработал".

"Пока в ближайшее время, может быть, для каких-то групп пользователей — участников СВО, или семей с определенными критериями нуждаемости — опять же, как социальная функция, она возможна, но не как экономическая", — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что российские власти видят значительный внутренний спрос, поэтому направляют инвестиции на создание инфраструктуры, в том числе модульных объектов.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году. Путешественники, оплачивая тур по России картой "Мир", возвращали 20 процентов от потраченной суммы, но не более 20 тысячи рублей. В прошлом году государство реализовало последний этап программы.

Федеральный бюджет России на 2024-2025 годы не предусматривает выделение средств на реализацию туристического кешбэка.