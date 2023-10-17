МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Житель Великобритании успел побывать до пандемии коронавируса посетить Крым, Санкт-Петербург и теперь намерен вернуться в Россию ради одной вещи. Об этом рассказала его знакомая — автор Дзен-канала "Тут вам не там". "Яндекс Карты" добавили 3D-модели достопримечательностей

Она назвала уникальный "туристический аттракцион", ради которого иностранец хочет вновь приехать. По ее словам, он намерен "завершить одно дело", которое считает чуть ли не "обязательным, что надо сделать в России", а именно, совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

По ее словам, британец считает поездку по указанному маршруту невероятным опытом, возможностью проехать самую большую в мире страну и добраться до Владивостока, который он хочет посетить. Он оценивает стоимость проезда как очень дешевую. По его расчетам, билета стоит в пределах 100 фунтов.

Также он отметил, что в России все в целом дешевле, чем в Британии или в Италии, где он познакомился с автором Дзен-канала.

В качестве еще одного обязательного для посещения места британец назвал Якутию, где, по его мнению, находится "самый север России". Он хотел бы узнать, как живут люди, когда на улице минус 60 градусов, а также проверить себя на прочность.

Британец также рассказал, было ли ему страшно путешествовать по России. Он отметил, что большинство людей верит всему, что говорят в СМИ, но есть и те, кто не намерен довольствоваться такими источниками информации и узнают другую Россию.

Россия ему очень нравится, отметила автор канала.