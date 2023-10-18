МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассмотрит предложение турбизнеса об ужесточении требований к классификаторам гостиниц — компаниям, которые присваивают звезды российским отелям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Чернышенко не исключил обсуждения адресного туристического кешбэка

"Запрос на актуализацию под рыночные условия подхода классификации отелей возник у представителей туристического бизнеса в рамках подготовки предложений по развитию отрасли до 2030 года. Эти инициативы поддерживают в профильном комитете Государственной Думы. Все мнения, высказанные в ходе совещания, будут проанализированы. Принимаемые решения будут дополнительно обсуждаться с бизнесом и экспертами. До конца года в ведомстве планируют сформировать пакет изменений в законодательную и нормативную базу", — сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя руководителя Росаккредитации Александра Соловьева, по результатам исследования деятельности участников рабочей группы, 74% представителей отрасли сталкивались со случаями классификации без выезда в гостиницу, по почте.

"Гостиницы чаще всего не соблюдают требования к персоналу (70%), комплектации номеров (40%) и их площади (22%), к услугам, в том числе уборке, стирке, химчистке (8%)", — осветил результаты исследования Соловьев.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росаккредитации функций Минэкономразвития по оказанию государственных услуг по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.