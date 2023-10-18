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2023
https://1prime.ru/tourism/20231018/842012955.html
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий в ноябре
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Индия и Китай впервые возглавили список стран для путешествий на ноябрьские праздники у граждан России, рассказали аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" изданию RT. В 2023 году... ПРАЙМ, 18.10.2023
бизнес, новости, туризм, индия, китай, путешествия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Индия и Китай впервые возглавили список стран для путешествий на ноябрьские праздники у граждан России, рассказали аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" изданию RT.
В 2023 году спрос на внутренние полеты по России сократился на 5,63 процентов, составив 68,1 процентов бронирований. Интерес к полетам в страны СНГ остался на прежнем уровне — 6,87 процентов.
Однако спрос на международные путешествия увеличился на 5,63 процентов: доля бронирований авиабилетов на дальнее зарубежье составила 25,04 процентов. В список популярных направлений на ноябрьские праздники впервые вошли Индия и Китай, но наиболее популярными все еще считаются Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Китай и Сербия, сообщили аналитики.
В отношении полетов в страны СНГ, рейтинг популярности направлений не изменился: Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, отметили в издании.