МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Индия и Китай впервые возглавили список стран для путешествий на ноябрьские праздники у граждан России, рассказали аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" изданию RT. Исследование показало рост спроса на путешествия осенью в Китай из России

В 2023 году спрос на внутренние полеты по России сократился на 5,63 процентов, составив 68,1 процентов бронирований. Интерес к полетам в страны СНГ остался на прежнем уровне — 6,87 процентов.

Однако спрос на международные путешествия увеличился на 5,63 процентов: доля бронирований авиабилетов на дальнее зарубежье составила 25,04 процентов. В список популярных направлений на ноябрьские праздники впервые вошли Индия и Китай, но наиболее популярными все еще считаются Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Китай и Сербия, сообщили аналитики.

В отношении полетов в страны СНГ, рейтинг популярности направлений не изменился: Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, отметили в издании.