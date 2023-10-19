МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на длинные ноябрьские праздники, однако топ по спросу на эти даты занимают Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое есть у РИА Новости.

"Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на ноябрь 2023 года. Однако даже это направление за год подорожало на треть – с 40 тысяч рублей до 52 тысяч. Стоит отметить, что продажи туров внутри России сильно упали", — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что три первые позиции в рейтинге отечественных направлений занимают курорты Большого Сочи: Имеретинский, Сочи-Центр и Адлер. На четвертой позиции Санкт-Петербург. Замыкает список самых популярных российских курортов Эсто-Садок. "Несмотря на то, что горнолыжный сезон еще не начался, туристы начали активно приобретать такие туры. В прошлом году в рейтинг попал также Калининград, но в этом году отдыхающие мало им интересуются", — сообщили в компании.

"В этом году три первых места рейтинга (включая РФ и международные направления) в ноябре заняли исключительно пляжные направления. Россияне хотят греться на солнце, и цены их совсем не смущают. Таиланд (средний чек 233 тысячи рублей) и Египет (средний чек 195 тысяч рублей) выбирают одинаково часто – 23% и 22% отдыхающих, следом идут ОАЭ с самым высоким средним чеком 254 тысячи рублей", — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

В сервисе отметили, что в сумме доля Таиланда, Египта и ОАЭ составила более 60% от всех направлений, выбранных для отдыха россиянами в последний осенний месяц года. "Турецкие курорты опустились на пятую строчку (11%) (и заняли место после России — ред.). И поскольку для данного направления уже закончился сезон, снизился и средний чек — до 162 тысяч рублей", — указали в Travelata.