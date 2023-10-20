МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России к 2026 году вырастет более чем на 20% — до 90 миллионов поездок в год, заявил на заседании Комитета по бюджету и налогам в Госдуме замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

"К 2026 году планируем выйти на показатель 90 миллионов поездок по стране. Для сравнения — в 2022 году было 73 миллиона поездок. Планируем почти 20% рост", — сказал Вахруков.

Он также уточнил, что ведомство прогнозирует, что к 2026 году рост количества классифицированных номеров в гостиницах составит 900 тысяч. "Это более чем на 100 тысяч больше, чем в прошлом году", — сказал замминистра.

Вахруков уточнил, что на ближайшие три года на развитие туризма в России заложено 52,4 миллиарда рублей. Он пояснил, что эти средства будут направлены в том числе на развитие гостиничной инфраструктуры, строительство модульных отелей, а также рекламу России за рубежом.