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Минэк спрогнозировал увеличение турпотока по России к 2026 году
Туризм
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Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России к 2026 году вырастет более чем на 20% — до 90 миллионов поездок в год, заявил на заседании Комитета по бюджету и налогам в... ПРАЙМ, 20.10.2023
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, мэр
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что турпоток по России к 2026 году вырастет более чем на 20% — до 90 миллионов поездок в год, заявил на заседании Комитета по бюджету и налогам в Госдуме замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.
"К 2026 году планируем выйти на показатель 90 миллионов поездок по стране. Для сравнения — в 2022 году было 73 миллиона поездок. Планируем почти 20% рост", — сказал Вахруков.
Он также уточнил, что ведомство прогнозирует, что к 2026 году рост количества классифицированных номеров в гостиницах составит 900 тысяч. "Это более чем на 100 тысяч больше, чем в прошлом году", — сказал замминистра.
Вахруков уточнил, что на ближайшие три года на развитие туризма в России заложено 52,4 миллиарда рублей. Он пояснил, что эти средства будут направлены в том числе на развитие гостиничной инфраструктуры, строительство модульных отелей, а также рекламу России за рубежом.