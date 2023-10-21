МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ввиду принятия в Турции нового закона об аренде туристического жилья прогнозируется рост цен на арендованное жилье, в том числе и для путешественников из России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Стамбул, Турция

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Там уточнили, что турецкий парламент принял первую часть нового закона об аренде туристического жилья. По информации АТОР, с 1 января 2024 года сдавать апартаменты, квартиры и иное жилье в Турции туристам без лицензирования и ряда других условий у владельцев такого жилья не получится, а субаренда будет запрещена. За нарушения предусмотрены большие штрафы.

"Закон не направлен против туристов, наоборот, его права с новым законом больше защищены. Но так как своей целью закон имеет обеление сегмента "серой" аренды квартир через разного рода сайты и приложения-посредники (типа AirBnb, форумы, сайты и пр.), то аренда жилья для туристов в Турции неизбежно подорожает", — сообщили в ассоциации.

"Мы прогнозируем, что в среднем по рынку расценки на туристическую аренду квартир и иных жилых помещений в Турции со следующего года возрастут в среднем на 30-35%. В том числе и потому, что сократится количество открытых предложений: для многих владельцев квартир, особенно иностранцев, которые купили жилье в целях его сдачи в Турции своим соотечественникам, такой бизнес станет или рискованным, или, если они решатся его обелить, – менее выгодным и связанным с множеством формальностей", – процитировали в АТОР одного из представителей отельной отрасли Турции.

В ассоциации сообщают, что из-за возросших расходов, рисков собственников квартир и апартаментов и сокращения числа открытых предложений на рынке между владельцами лицензированного жилья и отелями с одной-двумя звездами, а иногда и тремя звездами "может начаться острая конкуренция за туристов".

В АТОР, со ссылкой на президента Средиземноморской ассоциации туроператоров и отельеров (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщили, что в этом году на Анталийском побережье 19% всех туристов проживали не в отелях, а именно в арендованных квартирах, апартаментах, виллах. По его словам, пик аренды туристами жилья в Турции на Airbnb и аналогичных платформах пришелся именно на 2023 год, что серьезно отразилось на количестве размещений в отелях.