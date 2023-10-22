МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Выдача туристических виз в Россию в Европе за первые девять месяцев этого года стала на 57% больше, чем за этот же период прошлого года, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. АТОР спрогнозировал рост цен на аренду жилья для туристов в Турции

"С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10%, при этом выдача туристических виз возросла на 57%", — заявил он.

Климов заключил, что эти показатели далеки от данных 2019 года. В тот год за аналогичный период было выдано 1,645 миллиона виз, 1,112 миллиона который были туристическими.

РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА ЗА РУБЕЖОМ

Также Алексей Климов упомянул предложение об оформлении внутренних российских паспортов в зарубежных представительствах. С этой инициативой в конце марта выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяной Москальковой. Климов же назвал эту идею труднореализуемой.

"По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан России через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически", — сказал он.

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