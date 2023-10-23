2023-10-23T15:28:14+03:00
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2023-10-23T15:28:14+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231023/842054484.html
Абрамченко спрогнозировала турпоток между Россией и Монголией к концу года
Туризм
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Россия и Монголия договорились о развитии туризма, к концу 2023 года общий турпоток достигнет допандемийных 500 тысяч поездок, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко... ПРАЙМ, 23.10.2023
бизнес, новости, туризм, россия, монголия, турпоток, виктория абрамченко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия и Монголия договорились о развитии туризма, к концу 2023 года общий турпоток достигнет допандемийных 500 тысяч поездок, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии.
"Договорились о содействии в сфере туризма. Ожидаем, что к концу этого года общий туристический поток достигнет допандемийного уровня в 500 тысяч поездок", — сказала Абрамченко.
"Для развития туризма к концу года, совместно с монгольской и китайской сторонами, подготовим дорожную карту по реализации трансграничного туристского маршрута "Великий чайный путь" с набором конкретных проектов", — добавила она.