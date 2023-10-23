УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия и Монголия договорились о развитии туризма, к концу 2023 года общий турпоток достигнет допандемийных 500 тысяч поездок, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры

"Договорились о содействии в сфере туризма. Ожидаем, что к концу этого года общий туристический поток достигнет допандемийного уровня в 500 тысяч поездок", — сказала Абрамченко.

"Для развития туризма к концу года, совместно с монгольской и китайской сторонами, подготовим дорожную карту по реализации трансграничного туристского маршрута "Великий чайный путь" с набором конкретных проектов", — добавила она.