МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Путевки по России в период ноябрьских мини-каникул, с 4 по 6 ноября, выросли в цене на 10-15% за год, больше всего подорожали туры в Кавказские Минеральные Воды и Подмосковье, а подешевели — в Сочи, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россиянам назвали хорошие альтернативы отдыху в ОАЭ

"Праздничные" туры (в ноябре — ред.) по России выросли в цене на 10-15% по сравнению с прошлым годом", — рассказали в АТОР.

Там отметили, что наибольший рост цен произошел в Кавминводах и Подмосковье. При этом эксперты видят некоторое снижение средней цены путёвки в Сочи.

Что же касается популярности направлений, то, по данным ассоциации, и курорты Кавминвод, и Подмосковье входят в тройку, но в безусловных лидерах итоговых продаж на ноябрьские праздники – курорты Краснодарского края.

При этом в ассоциации уточнили, что в целом по рынку объем продаж туров по России на ноябрьские праздники по сравнению с годом ранее вырос, но незначительно, "в отличие от продаж в выездном туризме, где средний прирост год к году составляет 10-15% и выше".

"На мой взгляд, ноябрьские праздники постепенно уходят из внутреннего туристического "календаря", много туристов их уже "не замечают", в этом году у нас спрос на них примерно соответствует выходным 28-29 октября. В целом, это обычная дата и обычный спрос. Основной интерес туристов в России сейчас – Новый год и Рождество", — процитировали в сообщении слова вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.