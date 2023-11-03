МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Круизная компания "Мостурфлот" планирует организовать международные круизы в акватории Каспийского моря после получения лайнера "Петр Великий", рассказала РИА Новости директор по развитию "Мостурфлота" Светлана Гончарова. Россиян призвали не ждать снижения цен на туры

"Планируется. Международные, с заходом в прикаспийские страны", – ответила она на вопрос о планах компании по организации международного круиза после получения лайнера "Петр Великий".

Гончарова подчеркнула, что проект круизного лайнера "Петр Великий" позволяет компании планировать разнообразные маршруты, как традиционные речные, так и по морям: Каспийскому, Черному, Азовскому, Балтийскому. В том числе на лайнере могут осуществляться круизы смешанного типа река-море.

Первый рейс судна будет зависеть от сроков сдачи теплохода, добавила Гончарова.

Каждая каюта нового лайнера "Петр Великий" будет оснащена балконом. Кроме того, на судне будет свой бассейн, заключила Гончарова.

Планируется, что пассажирам первого за постсоветское время лайнера "Петр Великий" будут доступны рестораны, спа-салоны, тренажерные залы, бассейн и сауна. Всего в "плавучем отеле" 155 кают на 310 мест. Обслуживать туристов будут 90 сотрудников, в том числе члены экипажа. В августе администрация губернатора Астраханской области сообщала, что лайнер "Петр Великий" готовят к ходовым испытаниям.