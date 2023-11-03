МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Китайские туристы вернули лидерство по количеству поездок в Россию, за девять месяцев их число выросло почти в три раза, сообщает издание РБК со ссылкой на информацию Федеральной службы безопасности. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

Издание отмечает, что большое влияние на туристический поток оказало внедрение электронной визы и введение безвиза для групп из Китая. За период с января по сентябрь ФСБ зафиксировала 105,8 тысячи случаев пересечения российской границы китайскими туристами.

Значительное снижение туристического потока в Россию было связано с ковидными ограничениями, на фоне которых государство практически лишилось въездного туризма.

Летом прошлого года Россия сняла все ограничения, введенные в результате пандемии, однако конфликт на Украине и усиление санкционного давления Запада препятствовали восстановлению турпотока.

В августе 2023 года власти России и Китая договорились возобновить действие соглашения на безвизовый туристический обмен.