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2023
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Китайские туристы вернули лидерство по числу поездок в Россию
Туризм
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Китайские туристы вернули лидерство по количеству поездок в Россию, за девять месяцев их число выросло почти в три раза, сообщает издание РБК со ссылкой на информацию Федеральной... ПРАЙМ, 03.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, туризм, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Китайские туристы вернули лидерство по количеству поездок в Россию, за девять месяцев их число выросло почти в три раза, сообщает издание РБК со ссылкой на информацию Федеральной службы безопасности.
Издание отмечает, что большое влияние на туристический поток оказало внедрение электронной визы и введение безвиза для групп из Китая. За период с января по сентябрь ФСБ зафиксировала 105,8 тысячи случаев пересечения российской границы китайскими туристами.
Значительное снижение туристического потока в Россию было связано с ковидными ограничениями, на фоне которых государство практически лишилось въездного туризма.
Летом прошлого года Россия сняла все ограничения, введенные в результате пандемии, однако конфликт на Украине и усиление санкционного давления Запада препятствовали восстановлению турпотока.
В августе 2023 года власти России и Китая договорились возобновить действие соглашения на безвизовый туристический обмен.