МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития разработало "дорожную карту" по преобразованию делового климата в области туризма на 2023-2025 годы, пишет издание РБК. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

По данным издания, план предлагает упростить требования к туристическому бизнесу и предусматривает введение невозвратных тарифов в гостиницах. Такие тарифы позволят предоставлять потребителям более низкие цены, но не предусматривают возврат денег в случае отмены бронирования.

"Цель плана — снятие нормативных ограничений при ведении бизнеса и устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований в законодательстве", — сообщается на официальном сайте ведомства.

Минэкономразвития планирует внести проект федерального закона в правительство в 2024 году. Помимо этого, в рамках "дорожной карты" предусмотрены еще пять секторов с проблемами в деловом климате: интеллектуальная собственность, корпоративное управление, экспорт товаров и услуг, реинжиниринг и новые виды предпринимательской деятельности, сообщает издание.