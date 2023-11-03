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2023
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Минэкономразвития представило "дорожную карту" развития туризма
Туризм
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Минэкономразвития разработало "дорожную карту" по преобразованию делового климата в области туризма на 2023-2025 годы, пишет издание РБК. По данным издания, план предлагает... ПРАЙМ, 03.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, деловой климат, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития разработало "дорожную карту" по преобразованию делового климата в области туризма на 2023-2025 годы, пишет издание РБК.
По данным издания, план предлагает упростить требования к туристическому бизнесу и предусматривает введение невозвратных тарифов в гостиницах. Такие тарифы позволят предоставлять потребителям более низкие цены, но не предусматривают возврат денег в случае отмены бронирования.
"Цель плана — снятие нормативных ограничений при ведении бизнеса и устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований в законодательстве", — сообщается на официальном сайте ведомства.
Минэкономразвития планирует внести проект федерального закона в правительство в 2024 году. Помимо этого, в рамках "дорожной карты" предусмотрены еще пять секторов с проблемами в деловом климате: интеллектуальная собственность, корпоративное управление, экспорт товаров и услуг, реинжиниринг и новые виды предпринимательской деятельности, сообщает издание.