МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Министерство экономического развития объединило предложения бизнеса в дорожную карту трансформации делового климата в туризме России, в ее рамках предлагается, в частности, приравнять в налоговом смысле круизные суда к гостиницам, санкционировать облегчение процесса регистрации в отелях, установить строгие рамки фондов персональной ответственности туроператоров, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Минэкономразвития представило "дорожную карту" развития туризма

Как уточнили РИА Новости в Минэкономразвития, сейчас проект дорожной карты направлен в федеральные ведомства для межведомственного обсуждения. Согласно документу, предлагается до декабря 2025 года внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об основах туристической деятельности, в котором приравнять "статус круизных судов (кают) к гостиницам (номерам в коллективных средствах размещения)". Уточняется, что это необходимо, в том числе, для получения налоговых льгот, которые сегодня имеет гостиничная отрасль в России.

"В рамках трансформации делового климата Минэкономразвития включен вопрос рассмотрения соответствия круизных кают гостиничным номерам. Мы предложили рассматривать их как "иные средства размещения" с определенными стандартами и требованиями по классификации", — прокомментировал также для агентства член экспертной группы при Минэкономразвития, глава Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Круизный транспорт сегодня функционирует в устаревшем формате, ему нужны существенные изменения, связанные с реализацией круизного продукта, регулированием отрасли и поддержкой, потому что флота не хватает, он морально и физически устарел", — пояснил он.

Помимо этого, в течение следующего года ведомством предлагается автоматизировать процесс регистрации – ввести дистанционную регистрацию гостей в отелях. Предлагается также регистрировать гостей в гостиницах без предъявления паспорта гражданина РФ, а по документам удостоверяющих личность из "Госуслуг", загранпаспорту или военному билету. Рассматривается также введение идентификации личности при заселении посредством биометрических данных.

Минэкономразвития также рассмотрит вопрос установления минимального и максимального предела фонда персональной ответственности туроператора. Один из обсуждаемых верхних пределов — 250-300 миллионов рублей с расширением перечня иных видов финансового обеспечения. Сформировать дорожную карту в министерстве рассчитывают в этом году и запустить по ней работу, уточнили в пресс-службе ведомства.