СТАМБУЛ, 6 ноя — ПРАЙМ. Количество посетивших Стамбул за девять месяцев 2023 года иностранных туристов превысило 13 миллионов, при этом лидируют среди них россияне, следует из опубликованных министерством туризма Турции данных.

Иностранные туристы в Москве

Китайские туристы вернули лидерство по числу поездок в Россию

Согласно данным ведомства, за девять месяцев года Стамбул посетили более 13 миллионов 156 тысяч интуристов, показатель вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. За сентябрь город посетили более 1,6 миллиона туристов.

"Больше всего туристов за сентябрь прибыли из РФ — более 168 тысяч, за ними следуют ФРГ — более 119 тысяч, а также Иран и США", — сообщило министерство в полученном агентством РИА Новости пресс-релизе.

Отмечается, что большинство путешественников — более 9 миллионов за девять месяцев — прибыли в город через международный аэропорт города (IST). По морю в город прибыли более 45 тысяч туристов за сентябрь, что почти на четверть больше, чем в сентябре 2022 года.

При этом в августе, по данным министерства, отели в Стамбуле были заполнены лишь на 68%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину в августе, что рассчитывает на рекорд по числу прибывших за год в Турцию российских туристов.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27% и превысили 21,7 миллиарда долларов. По его словам, за 6 месяцев страну посетили более 22,9 миллиона человек, что на 17,5% выше показателей прошлого года.