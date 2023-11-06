СТАМБУЛ, 6 ноя — ПРАЙМ. Количество посетивших Стамбул за девять месяцев 2023 года иностранных туристов превысило 13 миллионов, при этом лидируют среди них россияне, следует из опубликованных министерством туризма Турции данных. Китайские туристы вернули лидерство по числу поездок в Россию

Согласно данным ведомства, за девять месяцев года Стамбул посетили более 13 миллионов 156 тысяч интуристов, показатель вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. За сентябрь город посетили более 1,6 миллиона туристов.

"Больше всего туристов за сентябрь прибыли из РФ — более 168 тысяч, за ними следуют ФРГ — более 119 тысяч, а также Иран и США", — сообщило министерство в полученном агентством РИА Новости пресс-релизе.

Отмечается, что большинство путешественников — более 9 миллионов за девять месяцев — прибыли в город через международный аэропорт города (IST). По морю в город прибыли более 45 тысяч туристов за сентябрь, что почти на четверть больше, чем в сентябре 2022 года.

При этом в августе, по данным министерства, отели в Стамбуле были заполнены лишь на 68%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину в августе, что рассчитывает на рекорд по числу прибывших за год в Турцию российских туристов.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27% и превысили 21,7 миллиарда долларов. По его словам, за 6 месяцев страну посетили более 22,9 миллиона человек, что на 17,5% выше показателей прошлого года.