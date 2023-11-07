МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Продажи туристических путевок в Египет из России после спада в октябре из-за начала военных действий на Ближнем Востоке восстановились, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Россиян заверили в безопасности египетских курортов

"Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года. По данным индекса сети "Магазин горящих путевок", направление поднялось на второе место после Таиланда, вытеснив на третье Турцию. У агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет на первом месте", — сообщили в РСТ.

Там уточнили, что на направлении был отчетливый спад, вызванный началом военных действий в секторе Газа. "До событий 7 октября индекс востребованности Египта в сети "Магазин горящих путевок" составлял 305 пунктов, а в середине месяца – лишь 188. Сейчас продажи выше показателей начала октября", — уточнили в союзе.

"В этом году объем покупок вырос на 14% по сравнению с прошлым сезоном. Несмотря на сложную политическую обстановку в регионе, россияне не отказываются от поездок. Небольшой спад бронирований Египта пришелся на 8 октября, однако уже через сутки начался рост продаж на ноябрь", — процитировали в РСТ директора по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олега Козырева.

В союзе добавили, что растущему спросу на Египет способствует и авиасеть: всего в Египет будут летать девять авиакомпаний, причём прямые рейсы заявлены в этом зимнем сезоне в Шарм-эш-Шейх из 13 городов России, в Хургаду – из 11.

В 2022 году, как следует из статистики Погранслужбы ФСБ, Египет посетили более 900 тысяч туристов из России.