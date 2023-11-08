МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Места в отелях на индонезийском острове Бали на Новый год практически закончились из-за роста популярности курорта у российских туристов, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Власти Индонезии предупредили об угрозе чрезмерного туризма для Бали

"Спрос на индонезийский остров Бали этой осенью заметно вырос, турпоток восстановился до уровня доковидного 2019 года. Туроператоры отмечают также глубину продаж — на новогодние каникулы в популярных отелях практически не осталось мест", — отметили в РСТ.

По данным РСТ, в 2019 году на Бали отдохнуло около 160 тысяч российских туристов, а с января по июнь 2023 года турпоток составил почти 90 тысяч человек.

По мнению экспертов, главной причиной роста спроса на новогодний период становится интерес к отдыху с семьей или с компанией друзей. Количество бронирований пятизвездочных отелей значительно увеличилось.

Объем продаж туров в этом году вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, а турпоток вполне сопоставим с периодом до пандемии, заключили в РСТ.