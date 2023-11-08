2023-11-08T11:14:00+03:00
2023-11-08T11:26:01+03:00
2023-11-08T11:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231108/842202032.html
РСТ оценил рост популярности острова Бали среди российских туристов
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Места в отелях на индонезийском острове Бали на Новый год практически закончились из-за роста популярности курорта у российских туристов, сообщила пресс-служба Российского союза... ПРАЙМ, 08.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, туризм, рст, бали
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/75/832557527.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/75/832557527.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/75/832557526.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/75/832557526.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/75/832557525.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/75/832557525.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230808/841336044.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Места в отелях на индонезийском острове Бали на Новый год практически закончились из-за роста популярности курорта у российских туристов, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Спрос на индонезийский остров Бали этой осенью заметно вырос, турпоток восстановился до уровня доковидного 2019 года. Туроператоры отмечают также глубину продаж — на новогодние каникулы в популярных отелях практически не осталось мест", — отметили в РСТ.
По данным РСТ, в 2019 году на Бали отдохнуло около 160 тысяч российских туристов, а с января по июнь 2023 года турпоток составил почти 90 тысяч человек.
По мнению экспертов, главной причиной роста спроса на новогодний период становится интерес к отдыху с семьей или с компанией друзей. Количество бронирований пятизвездочных отелей значительно увеличилось.
Объем продаж туров в этом году вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, а турпоток вполне сопоставим с периодом до пандемии, заключили в РСТ.