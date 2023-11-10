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Новак оценил рост турпотока в Дагестан
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Рост туристического потока наблюдается в Дагестане, за девять месяцев 2023 года республику посетили 1,3 миллиона гостей, сообщил заместитель председателя правительства России... ПРАЙМ, 10.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, дагестан, туризм, турпоток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МАХАЧКАЛА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост туристического потока наблюдается в Дагестане, за девять месяцев 2023 года республику посетили 1,3 миллиона гостей, сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак на стратегической сессии по вопросу развития побережья Каспийского моря в Дагестане.
"Мы знаем, что идет увеличение туристического потока в Республику Дагестан. По итогам прошлого года 1,6 миллиона туристов посетили Республику Дагестан, перед этим миллион был. В этом году, по данным, которые предоставили коллеги из министерства экономического развития, только за девять месяцев уже 1,3 миллиона (туристов). Это означает, что идет рост (турпотока)", – сказал Новак.
Он отметил, что в республике необходимо развивать территории и инфраструктуру, "соответствующие задачи поставлены президентом Российской Федерации".
"Минэкономразвития совместно с "Кавказ.РФ" и регионом разработали концепцию развития туристических территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря. Реализация этого проекта, оценочно, позволит увеличить туристический поток до 2,4 миллиона человек, привлечь внебюджетные инвестиции, создать новые рабочие места", – сказал вице-премьер.