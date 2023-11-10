МАХАЧКАЛА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост туристического потока наблюдается в Дагестане, за девять месяцев 2023 года республику посетили 1,3 миллиона гостей, сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак на стратегической сессии по вопросу развития побережья Каспийского моря в Дагестане. АТОР заявила о единичных аннуляциях туров в Дагестан

"Мы знаем, что идет увеличение туристического потока в Республику Дагестан. По итогам прошлого года 1,6 миллиона туристов посетили Республику Дагестан, перед этим миллион был. В этом году, по данным, которые предоставили коллеги из министерства экономического развития, только за девять месяцев уже 1,3 миллиона (туристов). Это означает, что идет рост (турпотока)", – сказал Новак.

Он отметил, что в республике необходимо развивать территории и инфраструктуру, "соответствующие задачи поставлены президентом Российской Федерации".

"Минэкономразвития совместно с "Кавказ.РФ" и регионом разработали концепцию развития туристических территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря. Реализация этого проекта, оценочно, позволит увеличить туристический поток до 2,4 миллиона человек, привлечь внебюджетные инвестиции, создать новые рабочие места", – сказал вице-премьер.