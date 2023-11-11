МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, самые небольшие отпускные получат работники, решившие дополнительно отдохнуть в январе, сообщила РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

Она напомнила, что уже сейчас в организациях готовят график отпусков на следующий год — работодатель должен утвердить его не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

"Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику", — отметила адвокат.

Она посоветовала брать отпуск в месяцы, где не предусмотрено дополнительных выходных и праздничных дней.

"Рабочие дни можно посмотреть в производственном календаре. Например, если обратиться к производственному календарю на 2024 год, наблюдается самое меньшее количество рабочих дней в январе — 17, больше будем работать в июле и октябре — по 23 рабочих дня. Соответственно, с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск на июль или на октябрь", — сказала Астаева.