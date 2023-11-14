МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Предоставляющие услуги выездного туризма туроператоры готовы к использованию системы "Электронная путевка", но ее отладка неизбежно будет проводиться и после начала работы с 15 ноября, сказано в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В России ожидают бум круизного туризма в 2024 году

Закон об электронной путевке начал действовать в России с 1 сентября 2022 года. На первом этапе туроператоры начали предоставлять данные в единую систему в добровольном порядке. С наступлением срока начала обязательной передачи за отказ будут привлекать к ответственности. При этом для турбизнеса в сфере выездного туризма начало такой ответственности отсрочили до 15 ноября текущего года, а для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок по-прежнему должен начаться с 1 сентября следующего года.

"В настоящее время туроператоры по выездному туризму полностью готовы к использованию системы. Согласно данным Единого федерального реестра туроператоров, выездным туризмом сейчас занимается около 400 юридических лиц по всей стране. Практически все они прошли тестовый режим работы в системе и готовы к ее продуктовой эксплуатации", — процитировали в сообщении вице-президента АТОР Артура Мурадяна.

Отмечается, что для подключения к системе туроператорам пришлось потратить от 500 тысяч до двух-трех миллионов рублей на компанию, отметил Мурадян.

В АТОР также отметили, что полноценная готовность системы к работе в режиме реальной нагрузки еще вызывает вопросы у участников рынка. "Многочисленные технические проблемы, часть из которых тянется с 2016-2018 годов, относительно оперативно устраняются разработчиками после не менее многочисленных письменных запросов от участников рынка, но этот процесс еще продолжается и будет продолжаться и после 15 ноября", — считают в ассоциации.