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На горных курортах в Сочи заморозили цены на ски-пассы
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Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил вице-губернатор Краснодарского... ПРАЙМ, 17.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на единые ски-пассы в трех крупных горных курортах Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" останутся на уровне прошлого года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024.
"Что касается стоимости ски-пассов — цены здесь останутся на уровне прошлого зимнего сезона: в праздники это 4600 рублей взрослый и 2600 рублей детский, в обычные дни — 3 900 рублей взрослый и 2 300 рублей детский",- сказал Руппель.
Вице-губернатор добавил, что на всех курортах действуют прогрессивные системы скидок, которые зависят от времени и периода катания, а также предлагаются разным категориям гостей.
В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе.