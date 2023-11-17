КРАСНОДАР, 17 ноя — ПРАЙМ. Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона отдыхающих, всего в 2023 году планируется принять 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд региона по турпотоку более чем на миллион человек, сообщил вице-губернатор Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024. Кубань может не досчитаться трех миллионов туристов в летнем сезоне

"По состоянию на 15 ноября, мы побили исторический рекорд — приняли уже 17,5 миллиона. По итогам года мы ожидаем не менее 18,5 миллиона туристов", — сказал Руппель.

Прошлый рекорд по турпотоку на Кубани был зафиксирован в 2022 году, тогда регион посетили более 17,4 миллиона человек.

Как уточнил РИА Новости вице-губернатор, рост притока туристов также превысил показатели 2014 и 2018 годов, когда проводились Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Турпоток этих лет превысил 13 миллионов и 16 миллионов человек соответственно.