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Курорты Кубани установили новый рекорд по турпотоку
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Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона отдыхающих, всего в 2023 году планируется принять 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд региона... ПРАЙМ, 17.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, кубань, курорт
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 17 ноя — ПРАЙМ. Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона отдыхающих, всего в 2023 году планируется принять 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд региона по турпотоку более чем на миллион человек, сообщил вице-губернатор Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024.
"По состоянию на 15 ноября, мы побили исторический рекорд — приняли уже 17,5 миллиона. По итогам года мы ожидаем не менее 18,5 миллиона туристов", — сказал Руппель.
Прошлый рекорд по турпотоку на Кубани был зафиксирован в 2022 году, тогда регион посетили более 17,4 миллиона человек.
Как уточнил РИА Новости вице-губернатор, рост притока туристов также превысил показатели 2014 и 2018 годов, когда проводились Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Турпоток этих лет превысил 13 миллионов и 16 миллионов человек соответственно.