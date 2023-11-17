КИРОВСК (Мурманская область), 17 ноя — ПРАЙМ. Туристическая отрасль страны развивается хорошими темпами и растет по многим параметрам, и сейчас важно заложить базу для дальнейшего роста, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Эксперты оценили развитие винного туризма в России

17 ноября Решетников находится с рабочим визитом в Мурманской области, где провел селекторное совещание по готовности регионов России к зимнему туристическому сезону.

"В целом, отрасль растет. Отрасль находится на хорошем темпе развития, растет по многим параметрам. Важно заложить базу для дальнейшего роста. Потому что как бы мы ни росли, внутренний спрос не удовлетворен, мы это видим по ценам — особенно на некоторых наших курортах выросли, и нам нужно всячески развивать и увеличивать предложения, чтобы в дальнейшем этого избежать", — сказал Решетников.

Он отметил, что в целом российские курорты готовы к зимнему сезону, хотя многое зависит от погоды. При этом власти уделяют серьезное внимание вопросам безопасности, не только на горных курортах, но и во время массовых новогодних праздников. По словам Решетникова, все структуры готовы обеспечивать необходимый уровень безопасности.