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2023
https://1prime.ru/tourism/20231117/842301695.html
Решетников положительно оценил развитие туризма в России
Туризм
Новости
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Туристическая отрасль страны развивается хорошими темпами и растет по многим параметрам, и сейчас важно заложить базу для дальнейшего роста, сообщил журналистам глава... ПРАЙМ, 17.11.2023
бизнес, новости, туризм, россия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИРОВСК (Мурманская область), 17 ноя — ПРАЙМ. Туристическая отрасль страны развивается хорошими темпами и растет по многим параметрам, и сейчас важно заложить базу для дальнейшего роста, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
17 ноября Решетников находится с рабочим визитом в Мурманской области, где провел селекторное совещание по готовности регионов России к зимнему туристическому сезону.
"В целом, отрасль растет. Отрасль находится на хорошем темпе развития, растет по многим параметрам. Важно заложить базу для дальнейшего роста. Потому что как бы мы ни росли, внутренний спрос не удовлетворен, мы это видим по ценам — особенно на некоторых наших курортах выросли, и нам нужно всячески развивать и увеличивать предложения, чтобы в дальнейшем этого избежать", — сказал Решетников.
Он отметил, что в целом российские курорты готовы к зимнему сезону, хотя многое зависит от погоды. При этом власти уделяют серьезное внимание вопросам безопасности, не только на горных курортах, но и во время массовых новогодних праздников. По словам Решетникова, все структуры готовы обеспечивать необходимый уровень безопасности.