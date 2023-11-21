КУНЬМИН (КИТАЙ), 21 ноя — ПРАЙМ. Острая нехватка русскоговорящих гидов и экскурсоводов наблюдается в Китае, это связано с пандемией и переходом этих специалистов в другие более высокооплачиваемые сферы, рассказали РИА Новости представители ведущих российских туроператоров, работающих с КНР.

"Интерес к Китаю у россиян растет неуклонно. Но сегодня уровень подготовки китайских гидов не соответствует запросам наших гостей. Проблема с русскоговорящими экскурсоводами в КНР появилась после пандемии. Люди не хотели четыре года сидеть без доходов, а так как пришел российский бизнес в Китай, то гиды и переводчики переквалифицировались в бизнесменов, открыли свои торговые компании по экспорту продукции из Китая, стали работать в других фирмах и иметь стабильный заработок", — сообщил гендиректор туроператора "Чайна тур энд Бизнес трэвэл" президент "Российско-Китайского клуба" Сергей Джан Ша в кулуарах международной туристической выставки CITM-2023, которая в эти дни проходит в Китае.

С ним согласился и глава совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров. "Раньше проблем с кадрами не было, а сейчас сложно найти гида со знанием русского языка. Они ушли в логистику, в торговые компании. Причиной тому является внезапное, даже для самого Китая, открытие границ после пандемии, поэтому подготовленных кадров нет", — пояснил эксперт.

"В рамках выставки (CITM — ред.) договорились, что Китай со своей стороны усилит обучение кадров русскому языку. Пока же люди выходят на работу без опыта и навыков ведения экскурсий, поэтому нужно время, пока они всему этому научатся. Хорошо бы если бы это случилось к апрелю, началу следующего туристического сезона", — добавил Назаров.

Джан Ша отметил, что российская сторона готова в этой части помочь коллегам из Китая. "Мы готовы помочь с точки зрения разработки стандартов, так как знаем примерный перечень вопросов, которые задают россияне. На это может потребоваться от полугода до года, в зависимости от того, как быстро будет реагировать китайская сторона", — указал он.

Но стоит поторопиться, по мнению экспертов, более активный поток туристов между Россией и Китаем имеет все шансы начаться с 2024 года. Однако и путешественникам нужно готовиться — к существенно выросшим с начала пандемии ценам на перелеты и гостиницы. "Резкая девальвация рубля показала, что Китай стал дорогим. Выросли цены в отелях. Стоимость проживания в международных гостиничных сетях сейчас достаточно высока — от 200 долларов за ночь. Также выросли цены на транспорт и услуги гидов", — указал президент "Российско-Китайского клуба".

О росте цен рассказал и директор по продажам туроператора RuTravel Станислав Сужеев. "Туры с начала пандемии подорожали на 15-20%. Особенно вырос в цене авиаперелет. Это остро сказывается на групповых туристах, которые привыкли летать по пакетным ценам", — рассказал эксперт.

"Китай подорожал. Особенно заметен рост цен в отелях. Этим летом он чувствовался особенно сильно из-за того, что китайцы не смогли поехать за границу. Пекин и Шанхай были перегружены и повышали цены. И до сих пор они не спешат их понижать. Тогда как рестораны остались почти на том же уровне, а если и подорожали, то незначительно", — указал глава совета директоров туроператора China Travel.

Эксперты отметили и сложности с оплатой в Китае, так как практически везде приветствуется расчет через WeChat. В этой связи не везде доступна оплата по банковским картам, лишь в некоторых местах у туристов принимают Union Pay. Чаще берут оплату в юанях или по QR-коду через Alipay.