КУНЬМИН (Китай), 21 ноя — ПРАЙМ. Безвизовые туристические группы из России чаще всего въезжают в Китай через Шанхай, есть также заезды через Харбин и Сиань, а вот Пекин пока отлаживает механизмы, рассказал РИА Новости глава совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров. Иностранный турпоток в Россию вырос на 130 процентов

"Безвизовый режим между Китаем и Россией работает, но не везде. Мы отправляем сейчас преимущественно через Шанхай, а вот Пекин пока функционирует неполноценно, и мы не рискуем через него отправлять людей. Надеемся, что через какое-то время процесс будет налажен. Сейчас, кроме Шанхая, реально работают по безвизовому режиму еще Харбин и Сиань", — рассказал Назаров в кулуарах международной туристической выставки CITM-2023, которая проходит в Китае.

Как сообщил директор по продажам туроператора "РуТрэвел.Бизнес" Станислав Сужеев, туристов, въезжающих в Китай по безвизовому обмену, по-прежнему меньше, чем оформляющих визы. "На безвизовые группы у нас в компании приходится 15% от общего потока туристов. Основная масса летит по индивидуальной консульской визе", — рассказал он.

В свою очередь глава совета директоров China Travel отметил, что Китай сейчас на пике спроса у россиян как экскурсионное направление. "Китай сейчас не может конкурировать в пляжном отдыхе, так как прямых рейсов на Хайнань нет. А вот в экскурсионном плане его конкуренты — Иран и Мьянма — пока не перезапустились, в Европу экскурсий нет как таковых. Остальные направления рассматриваются туристами больше как пляжный отдых", — пояснил Назаров.

"Спрос на Китай со стороны россиян остается прежним, каким и был до пандемии. Единственное, что сейчас работает отложенный спрос, и со снятием ковидных ограничений поток людей, покупающих туры в КНР, увеличился, но постепенно он выравнивается", — добавил Сужеев. По его словам, россияне не изменяют своим привычкам и активнее всего покупают туры в Пекин и Шанхай.