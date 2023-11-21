МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Туроператоры дали рекомендации россиянам, как сэкономить на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах во время новогодних праздников, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В Египте рассказали о мерах восстановления туристической отрасли

ОАЭ лидирует по спросу на новогодние праздники, обогнав Египет, Таиланд и Турцию, большое предпочтение отдается Дубаю — его выбрали 55% российских туристов. Причиной популярности ОАЭ туроператоры называют узнаваемость страны у туристов и транспортную доступность.

В АТОР отметили, что цены на отели в ОАЭ остались на уровне прошлого года, многие отели отказались от повышения цен в долларах, однако из-за изменчивого курса валют цены в рублях стали примерно на 15% выше, чем годом ранее.

Туроператоры поделились, как сэкономить на новогоднем путешествии в ОАЭ, один из общих советов — бронирование отдыха заблаговременно, заранее проверить цены на билеты на разные даты вылета и прилета. Также на стоимость тура влияет и выбор авиакомпании, варианты авиаперелетов по авиакомпаниям отличаются, поэтому можно выбрать подходящий по стоимости.

Выбор в пользу городского отеля, а не на побережье, также снизит общую стоимость тура.

"Если туристы планируют активный отдых, то можно обойтись только завтраками, а обедать в городе", — рассказали в Space Travel.

Но как считают в FUN&SUN, выбор полного пансиона сильно сэкономит бюджет, так как питание в городе за пределами отелей недешевое.