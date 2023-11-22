ЛАНЬЦАН (КИТАЙ), 22 ноя — ПРАЙМ. Российские туроператоры работают над расширением линейки экскурсионных туров в Китай, в том числе ведут переговоры по включению в число предложений провинции Юньнань, в которой находится шесть объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказал РИА Новости президент "Русско-китайского клуба", гендиректор туроператора China Tour & Business Travel Company Сергей Джан Ша. Туроператор назвал самый популярный маршрут в Китай

"Российские туроператоры в ходе международной туристической выставки CITM-2023 обсудили возможности расширения ассортимента экскурсионных предложений в Китай для российских туристов. Основной акцент был сделан на том, что нужно создать продукт, который бы базировался на посещении юго-западной провинции Китая Юньнань и вокруг памятников ЮНЕСКО, которые в ней находятся", — рассказал Джан Ша.

"Продвижению таких туров в значительной степени способствовала бы поддержка местными правительствами российских туроператоров. Так, например, отели могли бы предоставлять специальные цены на этапе продвижения нового нового направления. Это в значительной степени могло бы компенсировать отсутствие привычного восприятия Южного Китая россиянами как дестинации пляжного отдыха. Возможны также комбинированные туры, сочетающие экскурсионно-познавательные туры в провинцию Юньнань с отдыхом на тропическом острове Хайнань", — добавил он.

В свою очередь заместитель мэра города Пуэр (входит в провинцию Юньнань) Ху Цзяньжунь на встрече с представителями турбизнеса из разных стран сообщил, что регион готов к приему иностранных туристов и намерен развивать въездной туризм в том числе с российским рынком. Он добавил, что одной из главных достопримечательностей уезда и местом притяжения туристов является древний чайный лес, который в сентябре 2023 года был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако президент "Русско-китайского клуба" предупредил, что сразу ожидать массовые заезды в провинцию не стоит. "Возможно, что сначала это будут в основном бизнесмены, которые приезжают в Китай по работе, но хотят параллельно исследовать саму провинцию. Например, в их программу можно включить поездки на чайные плантации. Так, в прошлом году в Китай приезжали бизнесмены, которые занимаются продажей чая в России, и им интересно было посетить китайские чайные плантации, познакомиться с процессом производства этого напитка здесь", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что востребованными в перспективе могут стать и туры с посещением мест жительства национальных меньшинств — народов лаху, булан, и, ва, хани, дай, бай и других. Интерес к провинции также может возникнуть у тех, кто занимается ландшафтным дизайном, так как Юньнань находится в живописной части страны и может похвастаться своими ботаническими садами и уникальной природой. "В России есть любители китайского ландшафта, желающие создать в своем дворе кусочек китайской культуры, выстроенной по канонам фэншуя. Существуют и специалисты, готовые это продвигать с точки зрения культуры, истории. Поэтому поездки в юго-западную провинцию КНР с богатой и неповторимой природой могут вызвать соответствующий интерес", — добавил Джан Ша.

Эксперт уточнил, что сегодня 80% поездок из России в Китай — это бизнес-туры.