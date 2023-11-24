МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Самым доступным авианаправлением по России из Москвы в новогодние праздники, которые продлятся в 2024 году с 1 по 8 января, является Нижний Новгород, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования авиабилетов "Авиасейлс". Туристы в Таиланде получат огромные скидки, пишет СМИ

По данным сервиса, билет туда-обратно на одного взрослого в указанный город стоит от 4800 рублей. В тройку бюджетных направлений также вошли перелеты Москва — Псков и Москва — Санкт-Петербург (от 7 тысяч рублей и от 9 800 рублей соответственно).

Самый дешевый перелет из столицы России в соседние страны, согласно "Авиасейлс" возможен до Минска (от 14300 рублей за билет туда и обратно). Также недорого можно слетать из Москвы в Актау (от 24 200 рублей) и Фергану (от 26 000 рублей).

Наиболее дешевыми направлениями в дальнее зарубежье, по данным сервиса, являются Тегеран (от 28 200 рублей), Стамбул (от 41 600 рублей) и Каир (от 53 700 рублей).

Отмечается, что список популярных среди туристов внутренних авианаправлений за год не изменился за год. В него входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Среди заграничных направлений страны ближнего зарубежья стали популярнее Турции и в список вошел Китай.

"Авиасейлс" проанализировал стоимость билетов по России и за рубеж в ноябре 2023 года. В каждой категории были выбраны три самых доступных направления.