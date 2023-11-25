2023-11-25T15:14:26+03:00
2023-11-25T15:14:26+03:00
2023-11-25T15:14:26+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231125/842372933.html
Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году. В Анкаре прошло 18-е заседание... ПРАЙМ, 25.11.2023
бизнес, новости, туризм, турция, россия, туризм, александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/86/837068603.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/86/837068603.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/86/837068602.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/86/837068602.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/85/837068590.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/85/837068590.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231124/842365143.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году.
В Анкаре прошло 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
"Развивается традиционно сотрудничество в области туризма. Традиционно Турция на лидирующих позициях у российских туристов. Ожидается, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели. Будем работать над дальнейшим наращиванием турпотока", — сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.