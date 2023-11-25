АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году. Названы города, в которые дешевле всего слетать на новогодние праздники

В Анкаре прошло 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.

"Развивается традиционно сотрудничество в области туризма. Традиционно Турция на лидирующих позициях у российских туристов. Ожидается, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели. Будем работать над дальнейшим наращиванием турпотока", — сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.