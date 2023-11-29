МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россияне в период ноябрьских скидок на размещение больше всего отелей забронировали по стране, треть из них пришлось на Москву, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. OneTwoTrip выяснил, за какой отель россияне заплатили больше всего летом

Там пояснили, что с 24 по 26 ноября пользователи сервиса могли забронировать отели по всему миру со скидкой до 43%. "Большинство заказов, совершённых в этот период, приходится на Россию: её доля составила 71,8%. Почти треть бронирований, или 30,3%, оформлено в Москве, также путешественников интересовали скидки на гостиницы в Санкт-Петербурге (там оформлено 15,9% заказов) и Сочи (8,8%)", — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что в основном российские путешественники отдавали предпочтение четырёхзвездочным гостиницам и объектам размещения без звезд. Так, отели категории "четыре звезды" выбирали в Москве (средняя стоимость забронированной ночи составила 8 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (9 тысяч), Сочи (6,5 тысячи), Краснодаре (11,4 тысячи) и Иркутске (8,3 тысячи). А в остальных городах чаще бронировали апартаменты, хостелы и гостевые дома", — указали в сервисе.

В OneTwoTrip также рассказали, что среди зарубежных направлений наибольший интерес у россиян вызывали гостиницы в Стамбуле: на него пришлось 11,4% отельных заказов, оформленных в "черную пятницу". На втором месте оказался Дубай (6,9%), а на третьем — Минск (4%).

В период распродажи большинство россиян, выбравших отдых в Дубае и Пекине, отдали предпочтение пятизвёздочным отелям, где средняя стоимость ночи составила 80 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно. Гостиницы с четырьмя звёздами выбрали в Паттайе (9 тысяч рублей), Ереване (5,6 тысячи) и Алмате (6 тысяч). Трёхзвёздочные отели со скидками бронировали в Минске (7 тысяч рублей), на Пхукете (5,5 тысячи) и в Париже (9 тысяч).