МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития России присвоило статус национальных туристическим маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей, сообщает пресс-служба министерства. "Красная поляна" анонсировала открытие горнолыжного сезона

"Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей. Это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток", — говорится в сообщении.

Так, статус национального получил туристский маршрут "Санкт-Петербург. Новая География", который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города, а также показывает новую туристскую и городскую инфраструктуру. Предполагается, что он будет интересен, в частности, туристам, которые посещают город не в первый раз. Маршрут включает в себя как элементы действующих популярных туристских маршрутов, так и "инновационные".

Статус национального также получил двухдневный туристический маршрут по Курской области "Соловьи и железо", который объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную. Первые поездки по новому маршруту запланированы на апрель.

Тульская область представила трехдневный "Императорский маршрут", объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. В числе объектов показа более десятка достопримечательностей, например, Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России, а также музей-усадьба пейзажиста Василия Поленова. Кроме того, гостям предлагается посетить памятные места в Туле, связанные с императорской семьей.

Отмечается, что до конца года будет проведено еще одно заседание экспертного совета, где будут рассмотрены новые заявки. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, сопредседатель экспертного совета Майя Ломидзе подчеркнула, что проводится большая предварительная работа и разрабатываются новые маршруты, поскольку для получения статуса национального необходимо соответствовать ряду критериев.