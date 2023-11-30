МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Дешевле всего россиянам из зарубежных направлений в новогодние каникулы обойдется перелет в Белоруссию, а проживание — в Индии, там средняя цена за ночь в отеле за год упала почти на две тысячи рублей, следует из исследования сервиса "Яндекс Путешествия", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россияне в период скидок забронировали больше всего отелей по стране

"В топ-5 самых бюджетных зарубежных направлений по стоимости проживания попали Индия (средняя цена за ночь в отеле — 5460 рублей) … По сравнению с 2022 годом, дешевле стало проживание в Индии — средняя цена на ночь отеле в снизилась на 1900 рублей… Согласно статистике по бронированию авиабилетов, самыми доступными направлениями для путешествий в новогодние праздники являются Беларусь (средняя цена авиабилета — 19 145 рублей)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что среди самых бюджетных заграничных направлений по стоимости проживания также Бахрейн — 5,6 тысячи рублей за ночь в отеле, Абхазия — 5,8 тысячи рублей, Казахстан — 7,2 тысячи рублей и Лаос — 7,7 тысячи рублей.

По словам специалистов, кроме Белоруссии, в список доступных для россиян зарубежных направлений вошли Казахстан со средней стоимостью на авиабилеты 32,5 тысячи рублей, Киргизия — 34 тысяч рублей, Азербайджан и Узбекистан с ценой 39 тысяч рублей.

В топ-5 самых бюджетных по перелетам внутренних направлений попали Калуга, Ярославль, Нижнекамск, Набережные Челны и Псков. А в списке российских городов по бюджетному проживанию оказались Елабуга, Таганрог, Ковров, Феодосия и Новокузнецк.