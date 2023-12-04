МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Продажи путевок из России в Таиланд уже превышают допандемийный уровень, по итогам года страну могут посетить 1,6 миллиона россиян — это на 100 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В РСТ заявили о росте бронирований российских отелей на Новый год

"Обилие перевозки и большой выбор пакетных предложений сильно стимулируют спрос. По динамике продаж поездки в Таиланд лидируют и уже превышают объемы 2019 года. Можно предположить, что по итогам года страну посетят как минимум 1,6 миллионов россиян", — процитировали в РСТ вице-президента союза Дмитрия Горина. По его словам, это на 100 тысяч больше, чем в рекордном 2019 году.

Как отметила заместитель гендиректора компании "Пакс" Любовь Чучмаева, по темпам продаж с Таиландом сейчас мало что можно сравнить. "Новогодние каникулы на всех направлениях продаются довольно активно, но спрос на Таиланд просто зашкаливает. Здесь уже сложно подтвердить хорошие гостиницы, нужные курорты. По объемам у нас он точно выйдет на допандемийный уровень", — привели в сообщении РСТ слова Чумаевой.

В РСТ отметили, что за 10 месяцев 2023 года Таиланд, по данным министерства туризма страны, посетило почти 22 миллиона иностранных туристов. В том числе из России – 1,1 миллиона. Наряду с Малайзией, Китаем, Южной Кореей и Индией Россия входит в топ-5 въездных рынков, на них приходится почти половина всего потока.

По словам Горина, второе по популярности зимнее зарубежное направление – ОАЭ. По итогам года в Эмиратах, как ожидается, побывают 1,1-1,2 миллиона россиян, что втрое больше, чем в 2019 году. Среди наиболее востребованных стран этой зимой, в том числе на новогодние каникулы, эксперт назвал также Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы.