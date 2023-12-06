МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россияне в январе-сентябре 2023 года совершили 115 миллионов туристических поездок по стране, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании "Сбераналитики", которое есть в распоряжении РИА Новости. В России запустили масштабную распродажу авиабилетов

"За девять месяцев 2023 года россияне совершили 115 миллионов поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — говорится в материалах исследования.

По данным исследования, больше всего выросла популярность регионов Северного Кавказа: Чечни — на 103%, Дагестана — на 85%, Карачаево-Черкесии — на 72%, Северной Осетии — на 52%.

Аналитики отмечают, что туристическое поведение путешественников меняется. Так, сегодня россияне стремятся посетить как можно больше регионов: частота поездок растет, а их продолжительность снижается. В среднем туристы отдыхают в других регионах 5,8 дня и тратят на это 3,5 тысячи рублей в сутки. Средний возраст туриста составляет 43,6 года с ежемесячным доходом 74,3 тысячи рублей. В половину поездок туристы отправляются на автомобиле, 26% путешественников выбирают поезд, 23% предпочитают путешествовать на самолете.

Согласно данным исследования, только 12% россиян пользуются услугами туроператоров для внутреннего туризма, причем чем старше туристы, тем с большей долей вероятности они приобретают готовое пакетное предложение. В возрастной группе от 18 до 24 лет организованно путешествуют лишь 7%, а в группе 60–65 лет — уже 26%.

В исследовании отмечается также, что большинство россиян (68%) путешествуют парами или с детьми, остальные путешествуют с друзьями или в одиночку. Однако молодые люди до 25 лет почти в половине случаев ездят на отдых компаниями, а в трети — одни.