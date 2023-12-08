"Аэрофлот" с 27 декабря запустит рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запустит прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю — по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс — по воскресеньям", — говорится в сообщении.
Курортный город Санья станет пятым пунктом КНР, в который "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы. В действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, "Аэрофлот" возобновляет полёты в Гонконг с 23 декабря. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.
Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания, в состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек.
https://1prime.ru/tourism/20231208/842513511.html