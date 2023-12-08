МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запустит прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, сообщил перевозчик. Лоукостер "Победа" открыл продажу авиабилетов на рейсы летнего расписания

"Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю — по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс — по воскресеньям", — говорится в сообщении.

Курортный город Санья станет пятым пунктом КНР, в который "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы. В действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, "Аэрофлот" возобновляет полёты в Гонконг с 23 декабря. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.

Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания, в состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек.