МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стабилизация цен за проживание в гостиницах связана с системной работой по наращиванию номерного фонда, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач. Российские туроператоры раскрыли, как помочь развитию зимнего туризма

Ранее в пятницу в Росстате сообщили, что в ноябре стоимость проживания в гостиницах с одной и четырьмя-пятью звездами, а также в мотелях, снизилась на 1,4-1,6%. Дешевле стали и путевки в санатории — на 1%, дома отдыха, пансионаты — на 0,5%, и проживание в хостелах — на 0,4%.

"С одной стороны, налицо сезонная ценовая пауза. В преддверии новогодних каникул спрос на отдых традиционно снижается. С другой стороны, мы уже второй год подряд наблюдаем устойчивый тренд на стабилизацию цен на туристическом рынке. В этом году стоимость проживания выросла менее чем на 9%, что близко к среднему уровню инфляции. Это при том, что число туристических поездок за это время увеличилось на 18%", — сказал Трач.

Он добавил, что стабилизацию цен можно объяснить еще и тем, что на рынке установилось равновесие после пандемии коронавируса, сказывается положительное влияние национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

" В этом году мы ввели уже более 10 тысяч новых номеров. В следующем году планируем еще больше нарастить темп по строительству отелей. Все это должно благоприятно повлиять на ценовую ситуацию на туристическом рынке", — сказал он. Туры из России в страны Юго-Восточной Азии в ноябре подорожали

В августе президент России Владимир Путин поручил привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов. Минэкономразвития ранее предлагало передать ряд санаториев в Кавминводах частным лицам. Также министерство предлагало включить в комплексный план развития Кавказских Минеральных Вод строительство новых санаторно-курортных объектов.